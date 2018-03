Les 8 et 9 août: La Fête champêtre à la Magie de la Pomme

La Société d’agriculture Mirabel–Deux-Montagnes invite la population à participer aux activités de sa 40e Fête champêtre annuelle qui aura lieu les 8 et 9 août prochain, au verger La Magie de la Pomme, de la Ferme M. C. Dubeault et fils, située au 925, rang Fresnière, à Saint-Eustache.

«Fidèle à ses traditions, la Fête champêtre annuelle se veut le reflet de la passion des gens qui oeuvrent dans notre région pour offrir à la population des produits de qualité afin de combler les besoins de tous et chacun. Cet événement se veut aussi l’occasion de faire découvrir la créativité, le dynamisme et l’innovation qui animent notre paysage agricole», a déclaré Réal Brière, président de la Société d’agriculture Mirabel–Deux-Montagnes.

La famille agricole hôtesse, c’est celle des Dubeault, établie à Saint-Eustache depuis plus de 200 ans, et dont la huitième génération a récemment pris la relève. Roch Dubeault a été propriétaire de la ferme à partir de 1970, et ce, jusqu’en 1994 où il s’est associé avec son fils Michel. La conjointe de ce dernier, Patricia Daoust, a implanté un volet agrotouristique avec La Magie de la Pomme, qui fête cette année ses 20 ans. En 2012, Roch a vendu ses parts à sa belle-fille Patricia et à son petit-fils Cédrik. L’entreprise cultive 700 acres en maïs et soya, 10 acres de citrouilles et de courges, 27 acres de pommiers et une érablière de 5 000 entailles. Au printemps 2013, Patricia avec ses filles Meyranie et Vicky, ainsi que sa belle-fille Maryse ont créé le Bistro La Dent Sucrée.

Pour ce qui est des grandes lignes de la Fête champêtre qui se déroule sur deux jours, le samedi 8 août, quelques centaines de personnes sont attendues sous le grand chapiteau. Une dégustation de vins, ainsi qu’un cocktail de cidre et hydromel seront servis à 18 h, suivi à 19 h, d’un méchoui mettant en vedette des produits du terroir des Laurentides.

Après le service du repas, le groupe country Lipstick Rodeo composé de six filles musiciennes et chanteuses, divertira les invités. Le chansonnier Karl Millette sera également présent et le tout sera suivi d’une soirée dansante avec Les Productions Daniel Constantin. Le prix est de 50 $ pour un adulte, 25 $ pour les enfants de 4 à 11 ans et gratuit pour les enfants de 3 ans et moins. Pour acheter des billets ou pour plus d’information, vous pouvez communiquer avec La Magie de la Pomme au 450 623-0062, ou avec Gilbert Bélisle, au 450 258-3306. Il est à noter qu’aucun billet ne sera vendu à la porte.

En ce qui concerne le dimanche 9 août, un brunch sera servi à compter de 9 h. Le coût est de 17 $ pour un adulte, 8,50 $ pour les enfants de 4 à 11 ans, et gratuit pour les enfants de 3 ans et moins. Les billets pour le brunch seront en vente à l’entrée. Une messe sera célébrée à 11 h, suivie d’une présentation et d’une visite de l’entreprise.

En après-midi, dès 13 h, ce sera la foire agricole. Il y aura, entre autres, un concours de génisses organisé par le Cercle des jeunes ruraux des Basses-Laurentides, une miniferme, une exposition de machinerie agricole, un concours de godendard, un concours de brouette, un taureau mécanique, des balades en carriole et de l’animation pour les enfants avec des jeux gonflables et du maquillage. Des kiosques agroalimentaires seront également sur place.