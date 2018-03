Le maire Denis Martin souhaite renouveler son mandat à l’UMQ

Membre du conseil d’administration de l’Union des municipalités du Québec (UMQ) depuis le 1er février 2015, à titre de représentant de la région des Laurentides, le maire de Deux-Montagnes, Denis Martin, a posé sa candidature afin de renouveler ce mandat pour une autre période de deux ans.

Deux autres candidats convoitent également ce poste d’administrateur. Les maires d’Estérel et de Saint-Jérôme, Joseph Dydzak et Stéphane Maher, sont aussi en lice au terme de la période de mise en candidature qui a pris fin le lundi 26 février dernier, à 16 h.

«J’aimerais bien renouveler mon mandat. Ma nomination à titre de préfet de la MRC de Deux-Montagnes et ma participation à la table de préfets des Laurentides me permettent de bien représenter la région au conseil d’administration de l’UMQ. Aussi, mon implication au niveau du conseil d’administration est grandissante et l’expérience acquise depuis deux ans est importante pour assurer la continuité de nos dossiers régionaux», a commenté M. Martin, réélu à la mairie de Deux-Montagnes au mois de novembre dernier.

Un conseil d’administration de 53 membres

Présidé par le maire de Drummondville, Alexandre Cusson, le conseil d’administration de l’UMQ compte pas moins de 53 membres, y compris les 15 membres du comité exécutif dont fait notamment partie le maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, à titre de représentant des municipalités de la Métropole – couronne nord.

Les maires de Mirabel, Jean Bouchard, Sainte-Anne-des-Plaines, Guy Charbonneau, ainsi que la mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps, aussi à titre de représentant des municipalités de la Métropole – couronne nord, siègent aussi sur ce même conseil d’administration.

La période de votation pour ce poste de ce repésentant se terminera le 13 mars prochain à 16 h. Le collège électoral est composé de l’ensemble des élues et élus des municipalités membres de l’UMQ situées dans la région des Laurentides. Les résultats seront dévoilés dès que connus.

Précisons, enfin, que le mandat de l’administrateur élu pour la région des Laurentides s’étendra du 1er avril 2018 au 31 mars 2020.