La semaine de relâche, ça se passe dans le Vieux-Saint-Eustache

Dans le cadre de la semaine de relâche actuellement en cours, et cela jusqu'au 9 mars, la Corporation du moulin Légaré (CML) invite petits et grands à profiter de nombreuses activités offertes à la Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky) et au moulin Légaré, au cœur même du Vieux-Saint-Eustache.

Qu’il s’agisse d’expositions, de visites commentées, ou encore, d’activités spéciales, toutes, faut-il le mentionner aux parents, gratuites pour les résidants de Saint-Eustache, mais offertes aussi à faible coût pour les non-résidants qui désirent y prendre part.

Expositions et visites commentées

D’abord, il sera possible de visiter à son rythme l’exposition temporaire Têtes d’affiche, et l’exposition permanente La rébellion de 1837 dans le comté des Deux-Montagnes, présentées toutes deux à la Maison de la culture et du patrimoine (manoir Globensky). Les visites pourront être effectuées du lundi au vendredi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30.

Aussi, un incontournable, il y aura visites guidées au moulin Légaré, le plus ancien moulin à farine en Amérique du Nord, mû uniquement par la force de l’eau, et n’ayant jamais cessé de produire depuis sa mise en fonction en 1762. Les prochaines visites auront lieu les 7 et 9 mars, à 10 h, ainsi que les 8 mars, à 13 h 30.

Et des activités spéciales

Il sera, en outre, possible pour les jeunes de prendre part à des activités spéciales durant cette semaine de relâche. Ainsi, les enfants âgés de 6 à 12 ans pourront, dans le cadre de l’activité «Chapelière, Chapelier, à vous de créer!», concevoir un mini chapeau selon les techniques utilisées par les chapelières et chapeliers. L’activité d’une durée de 90 minutes aura lieu les 7 et 9 mars, à 10 h, ainsi que le 8 mars, à 13 h 30, après la visite de l’exposition Têtes d’affiche.

Ceux et celles qui visiteront le moulin Légaré pourront, eux, participer immédiatement après, à l’activité «Devenez apprenti meunier». Trois défis leur seront proposés en vue d’être sélectionnés comme apprenti meunier. Cette activité de 60 minutes aura lieu, elle, les 7 et 9 mars, à 13 h 30, ainsi que le 8 mars, à 10 h.

Aussi, les jeunes pourront s’initier à la chapellerie avec la modiste Julie Lecours-Ouellet, des Créations Sydéral, en créant et en fabriquant eux-mêmes des parures de tête de fantaisie. Plusieurs matériaux seront mis à leur disposition, comme des plumes, voilettes, fleurs, petites oreilles et brillants, et les enfants pourront repartir avec leurs créations. Cette activité de 90 minutes, qui s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans; se déroulera le 7 mars, à 13 h.

La CML, qui tient à souligner que ces différentes activités sont rendues possibles en partie grâce au gouvernement du Canada, ainsi qu’aux appuis financiers de la Ville de Saint-Eustache et de la Caisse Desjardins de Saint-Eustache–Deux-Montagnes, invite les gens désireux d’en savoir davantage, à consulter le [www.vieuxsainteustache.com] ou encore à communiquer au 450 974-5170.