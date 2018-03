Il déneige «sa» borne-fontaine depuis trois hivers

Jean-Guy Paquette, résidant de la rue Royal-Park, à Deux-Montagnes, a la sécurité de ses voisins à cœur. Depuis trois ans, il déneige lui-même la borne fontaine située devant chez lui, et ce, même si la Ville a évidemment octroyé ce contrat de déneigement.

«Tout ça a commencé banalement il y a trois ans lorsque j’ai emménagé, raconte M. Paquette. Après la première tempête, poursuit-il, j’ai vu que la borne-fontaine n’était pas encore déneigée le lendemain et je me suis dit que j’allais le faire. Mes voisins me disaient d’arrêter de faire ça, précisant que la Ville allait passer, mais je trouvais que ce n’était pas assez rapide.»

On retrouve 432 bornes d’incendie sur le territoire de Deux-Montagnes. Vérifications faites auprès de la Ville, celles-ci sont normalement déneigées «en 72 à 96 heures après une bordée de neige», sauf en cas de tempêtes majeures» , confirme Benoît Ferland, directeur général de la Ville de Deux-Montagnes. Il ajoute que lors d’importantes accumulations de neige, la priorité est de dégager les routes pour que les véhicules d’urgences puissent circuler. Ensuite, on s’attaque au déneigement des bornes.

Dans le cas d’une tempête, il peut donc passer «une semaine ou deux» , de dire M. Ferland, avant que les 432 bornes-fontaines de Deux-Montagnes soient complètement déneigées. «Nous respectons les normes» , insiste-t-il.

Si l’on se fie aux spécialistes en incendie que nous avons consultés, le fait qu’une borne-fontaine ne soit pas déneigée lorsque les pompiers se présentent sur une intervention n’entraîne pas vraiment de conséquences désastreuses.

«Nous nous présentons toujours sur les lieux d’un incendie avec une auto-pompe qui contient des centaines de litres d’eau, ce qui est suffisant pour débuter l’extinction d’un incendie. Si la borne est enneigée, des pompiers peuvent s’occuper de la libérer pendant que d’autres procèdent à l’extinction» , de dire Mélanie Ouimet, porte-parole du Service de sécurité incendie de Blainville.

«Une à deux semaines pour déneiger les bornes me semblent un délai raisonnable» , renchérit Luc Turgeon, directeur adjoint de l’Institut pour la protection des incendies du Québec (IPIQ).

Celui qui compte plus de 40 ans d’expérience dans le milieu de l’incendie, dont 33 au sein du Service de sécurité incendie de Montréal, ne s’inquièterait pas trop avec cela. «Si elles ne sont pas déneigées de l’hiver, là c’est une autre histoire» , insiste-t-il avant d’encourager des citoyens comme M. Paquette à conserver leurs bonnes habitudes.

«Cela n’empêche pas un citoyen de donner quelques coups de pelle pour déneiger une borne-fontaine qui se trouve sur son terrain. C’est certain que de poser un tel geste nous aide dans notre travail. Mais la priorité doit toujours être celle de dégager les routes» .

Ailleurs dans les Basses-Laurentides

Questionnées à ce sujet, d’autres municipalités des Basses-Laurentides ont indiqué au journal que le déneigement des bornes-fontaines demeurait pour elles «une priorité» . C’est le cas notamment à Oka.

«Si elles sont ensevelies, c’est une priorité, nous répond le maire Pascal Quevillon. Mais nous n’attendons pas qu’elles le soient. Si on annonce 30 cm de neige, nous passerons avant dans la mesure du possible» .

Même son de cloche à Blainville où le maire Richard Perreault a confirmé que le déneigement des quelque 1 950 bornes d’incendie situées dans sa ville est confié aux employés des travaux publics.

Le dégagement des bornes-fontaines, nous dit-on, est effectué en deux séquences, soit par le passage des chargeurs pour dégager la neige en «Y» devant et de chaque côté de la borne-fontaine, puis dans un deuxième temps, par des employés qui suivent pour faire la finition manuelle avec une pelle. «Le délai pour le dégagement des bornes-fontaines est le même que le dégagement des rues» , précise le maire Perreault.

À Sainte-Thérèse, «les bornes d’incendie sont déneigées 48 heures après les précipitations, dans des conditions normales» , confirme le service des communications.

À la lumière de ces informations, on peut donc considérer qu’une borne-fontaine enneigée n’est pas synonyme de danger.