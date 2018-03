Deux coalitions distribuent des dépliants aux usagers de la ligne Deux-Montagnes

Des représentants des Coalitions Trainsparence et Vision Pro-Rail étaient présents, le lundi 19 février dernier, sur le quai de la gare Deux-Montagnes afin de distribuer aux usagers des dépliants les informant des impacts du Réseau express métropolitain (REM) sur la prestation de services.

Dans les pages de ce dépliant, Sue Stacho, de Trainsparence, explique notamment qu’il est faux de penser que le REM sera plus confortable et plus rapide que le service actuel.

«La réalité, affirme-t-elle, est que la plupart des passagers sur le REM devront rester debout, blottis les uns contre les autres avec une capacité à l’heure de pointe de seulement 3 % de plus que ce qu’elle est maintenant.»

Denis Allard, président de Coalition Vision Pro-Rail, renchérit en mentionnant que la seule façon d’augmenter la capacité d’accueil du REM serait de remplacer les «vieilles voitures» actuelles, dit-il, par des wagons multi-niveaux, comme il y en a temporairement à certaines heures depuis quelques semaines afin d’améliorer la fiabilité du service à la suite d’un début d’année éprouvant en matière de ponctualité et procéder à l’amélioration

du matériel roulant utilisé en temps normal sur la ligne Deux-Montagnes.

«Le RTM avait planifié pour 80 M$ l’achat de wagons à deux étages, ce qui aurait permis d’augmenter la capacité de la ligne de plus de 4 200 places à l’heure de pointe. Mais le gouvernement a bloqué cette amélioration pour imposer le REM.»

Perturbation des services

Les deux coalitions présentes à Deux-Montagnes, en ce lundi matin, doutent par ailleurs que le service ne sera pas interrompu lorsque le train de banlieue sera remplacé par le REM.

«On nous a promis qu’il n’y aurait pas d’interruption de service, mais ceci est techniquement impossible» , de dire Luc Gagnon, chargé de cours à l’École de technologie supérieure. Celui-ci affirme que le service pourrait être perturbé pendant deux ans «en raison de la complexité de la conversion» .

Pour toutes ces raisons, les représentants des coalitions prévoient d’autres actions concertées comme celle de lundi matin. Entre autres, ils estiment que le REM coûtera plus de 10 milliards de dollars plutôt que les 6,3 milliards annoncés.