Cabane à pommes à l’érable: la Destination du Temps des Sucres pour épicurien!

La famille Labonté de la pomme tiendra la deuxième édition de sa Cabane à Pommes à l’érable, pour le temps des sucres, dans l'ambiance chaleureuse, conviviale et rustique de son domaine.

Un menu gourmand

Le menu gourmand met en vedette les produits phares de la ferme et du terroir québécois à base de pommes, de miel et bien sûr, d’érable. Sans oublier le produit local vedette: le fromage Oka.

Dès sa première édition, les critiques ont été unanimes: un menu revisité décadent redonnant des notes de noblesse à la cuisine québécoise et à la tradition du temps des sucres. La soupe à l’oignon spéciale du domaine s’est démarquée pour son goût unique et typiquement du terroir québécois.

Nouveauté

Le sirop d’érable est confectionné sur place devant vous. De plus, vous avez la possibilité d’apporter vos boissons alcoolisées lors de votre repas à notre Cabane à Pommes à l’érable et de profiter de l’Espace Cocktails pour réaliser vos créations. Participez au concours en partageant vos créations avec le mot clé #cabaneapommeslabonte et vous pourriez être sélectionné pour remporter le titre de «Mixologue d’la Cabane 2018».

Notez que ces événements sont sur réservation uniquement et les places sont limitées. La saison des sucres 2018 se déroule du 1er mars au 29 avril. Ensuite suivront les Brunchs gourmands au mois de mai, les 6-13 et 20 mai, soit pour la fête des Mères, la floraison des pommiers et la fête des Patriotes.

De l’agrotourisme à l’état pur

La Cabane à Pommes Labonté de la pomme est la première du nom et également la première authentique et originale Cabane à Pommes à même un verger au Québec. Depuis plusieurs années, les gens sont accueillis au domaine avec leur menu à la carte mettant en vedette les produits maison, ainsi que pour divers événements gourmands. Pour réservation et plus de renseignements, visitez le [www.labontedelapomme.ca/cabane-a-pommes].