À brûle-pourpoint – Semaine du 17 février 2018

Conférence et atelier à La Mouvance, Centre de femmes

Encore fatiguée? La prochaine conférence de La Mouvance, Centre de femmes s’adresse à vous. Après l’examen de vos habitudes de vie, vous serez invitée à passer en mode solution et à apprendre comment augmenter votre niveau d’énergie. Cette conférence gratuite se tiendra le mercredi 21 février, à 13 h 30. Ensuite, place à l’atelier Un autre regard sur l’âge. La perception que l’on a des changements qui viennent avec l’âge influencerait votre bien-être. Celui-ci peut s’installer alors que vous apprenez à vivre avec ces changements au lieu de vous y opposer et en vous donnant de nouveaux moyens et de nouvelles façons de vivre. Il s’agit d’une série de cinq rencontres débutant le 13 mars, qui se dérouleront les mardis de 13 h à 16 h. Le nombre maximum de participantes a été établi à 18. Pour y participer, vous devez vous inscrire en téléphonant au 450 472-7245.

Les défis sensoriels: trucs et astuces d’une ergothérapeute

Votre enfant a des difficultés à tolérer certaines textures de vêtement? Vous gérez des crises interminables lors des routines, des repas, du bain ou autres activités quotidiennes? Avez-vous déjà entendu parler de modulation sensorielle chez les enfants? Si le sujet vous intéresse, notez que Mélanie Allard-Caméus, ergothérapeute, donnera une conférence qui vous permettra de mieux comprendre les difficultés sensorielles et leur impact sur le quotidien, en plus de vous offrir des stratégies et des pistes de solution pour la maison. La conférence aura lieu le jeudi 1er mars, à 19 h, au CESAME Deux-Montagnes, situé au 328, chemin de la Grande-Côte, à Saint-Eustache. L’entrée est gratuite pour les membres, et de 10 $ pour les non-membres. On précise qu’une halte-garderie gratuite sera disponible sur place, sur réservation (nombre de places limité). Vous devez confirmer votre présence en composant le 450 623-5677, au plus tard le vendredi 23 février.

Intermiel bourdonnera d’activité pour la relâche

Du 5 au 9 mars prochain, pendant la semaine de relâche scolaire, le monde des abeilles sera à l’honneur chez Intermiel, qui propose un programme d’activités pour les jeunes de 4 à 12 ans, au coût de 10 $ par activité. Une occasion en or de venir prendre l’air frais en campagne et d’apprendre sur le monde des abeilles, leur rôle dans l’environnement et tous les bienfaits des produits de l’abeille pour la santé. Pour la deuxième édition des activités de la relâche, Intermiel double le nombre d’activités en offrant des activités en avant-midi ou en après-midi. Les jeunes pourront participer, du lundi au vendredi, à la fabrication de bombe pour le bain au miel, un atelier de cuisine qui met de l’avant les produits gourmands à base de miel ou même la création de baumes à lèvres au miel et à la cire d’abeille. Les gens intéressés à participer doivent s’inscrire sur le site Internet [www.intermiel.com]. Notez que le nombre de places est limité.

Le projet Boîte à lunch du Centre d’entraide Racine-Lavoie

Le Centre d’entraide Racine-Lavoie tient à rappeler qu’il propose toujours son projet Boîte à lunch, une activité d’entraide basée sur la participation des parents qui unissent leurs énergies et leurs ressources afin de cuisiner de bons lunchs pour les enfants d’âge scolaire à un faible coût. Des groupes de trois à six parents se rencontrent ainsi toutes les semaines dans les locaux du Centre d’entraide Racine-Lavoie, à Saint-Eustache. Ils préparent, cuisinent, planifient ces lunchs, et effectuent le nettoyage ensemble. Ils retournent ensuite à la maison avec des lunchs complets et nutritifs qui incluent les breuvages, les collations et les desserts. Les jeunes âgés de plus de 14 ans peuvent aussi se joindre au groupe et mettre la main à la pâte! Il y a des groupes de jour et de soir, selon les besoins et les disponibilités des participants. Pour plus d’information au sujet de ce projet soutenu financièrement par la Fondation Émile-Z.-Laviolette, ainsi que le Regroupement Québec en forme Deux-Montagnes, il suffit de communiquer avec Josée Di Tomasso au 450 623-6030.

Artisans en métiers d’art recherchés

L’association Les artisans en métiers d’art de Saint-Eustache est à la recherche d’artisans de Saint-Eustache, ou des régions avoisinantes. Alors, si vos œuvres sont créatives, originales et professionnelles, que vous êtes intéressé à faire plusieurs expositions-ventes durant l’année et que vous êtes disponible pour aider l’Association dans ses diverses activités, on vous invite à soumettre votre candidature. Pour cela, rendez-vous sur le site Internet [artisansmetiersart.com] et remplissez le formulaire de candidature.