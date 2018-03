Aujourd’hui j’accueille, demain j’engage!

Jeunes Explorateurs d’un jour (JEUJ) lance un appel aux travailleurs et professionnels de tous les secteurs d’emplois, publics et privés. Des milliers de jeunes du secondaire et du cégep, avides de découvrir un métier, sont à la recherche de parrains et de marraines passionnés par leur travail pour les accueillir lors d’une journée de stage qui se tiendra le 19 avril 2018.

Chaque année, l’organisme permet à près de 3 000 jeunes de partout au Québec de vivre une expérience unique dans un milieu de travail qui les intéresse. En treize ans d’activité, près de 9 000 parrains et marraines ont saisi l’occasion de faire une différence significative dans la vie de près de 23 000 jeunes ayant participé au programme. De plus, 97 % des participants (jeunes et parrains/marraines) recommandent la participation à Jeunes Explorateurs d’un jour.

«L’engagement de la communauté est essentiel pour favoriser la persévérance scolaire et les employeurs ont leur rôle à jouer. En collaborant au succès de Jeunes Explorateurs d’un jour, les parrains et marraines, qui représentent plus de 800 milieux de stages différents, contribuent à inspirer les jeunes et à assurer la relève», affirme France Rodrigue, vice-présidente – Immobilier chez SSQ Groupe financier et présidente d’honneur de la 12e édition de JEUJ.

Ainsi, pour devenir parrain ou marraine, il suffit de communiquer avec Jeunes Explorateurs d’un jour au 1 844-229-0913 ou par courriel et de s’inscrire en ligne à l’adresse suivante avant le 16 mars 2018: [www.jeunes-explorateurs.org/dossiers/inscription/login]. Le mandat consistera ensuite à élaborer un scénario pour la journée de stage et y inclure des activités concrètes pour faire vivre une expérience enrichissante aux stagiaires lors de leur premier contact avec le milieu professionnel. Cet exercice permet non seulement aux stagiaires de bénéficier d’une journée bien structurée, mais donne aussi l’occasion aux parrains et marraines de connecter avec la relève en partageant leur passion pour leur profession.