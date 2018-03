À brûle-pourpoint – Semaine du 3 mars 2018

Saint-Eustache: Courrier des Hirondelles et programme d’activités printanières

C’est aujourd’hui, ce samedi 3 mars, que les citoyens de Saint-Eustache reçoivent, en même temps que leur hebdo L’ÉVEIL, leur bulletin municipal Le Courrier des hirondelles, dans lequel se trouve également le Programme des activités du printemps 2018. Quant à la période d’inscription, elle aura lieu du 12 mars, dès 18 h, au 16 mars, pour les résidants, et du 14 mars, dès 18 h, au 16 mars, pour les non-résidants. Pour s’inscrire, tout participant doit obligatoirement être détenteur de sa Carte citoyen ou Carte non-résidant. Les inscriptions se feront en ligne sur [www.saint-eustache.ca/inscription-aux-activités] et seuls les paiements par cartes de crédit Visa ou MasterCard seront acceptés. Les personnes qui n’ont pas accès à Internet pourront s’inscrire en utilisant les postes informatiques disponibles à la bibliothèque Guy-Bélisle, et des préposés seront sur place, le 12 mars, entre 17 h 30 et 19 h, pour les aider à effectuer les inscriptions.

Déjeuner d’accueil pour les nouveaux résidants de Saint-Eustache

Afin de souhaiter la bienvenue à ses nouveaux résidants, qu’ils soient propriétaires ou locataires, la Ville de Saint-Eustache organise à leur intention un déjeuner d’accueil, qui se tiendra le samedi 17 mars, à 9 h, à la mairie située au 145, rue Saint-Louis. Pour participer à cette activité qui s’adresse aux nouveaux résidants qui se sont établis à Saint-Eustache entre le 1er août et le 31 décembre 2017, il faut s’inscrire en ligne avant le 7 mars, sur le site [www.saint-eustache.ca/dejeuner]. Prenez note que le nombre de places est limité.

Culture et cueillette des champignons à la SHEDM

La Société d’horticulture et d’écologie de Deux-Montagnes (SHEDM) tiendra sa conférence mensuelle le mercredi 7 mars à 19 h 15, au Centre d’art La petite église, situé au 271, rue Saint-Eustache, à Saint-Eustache. L’invitée sera Catherine Bohémier, mycologue amateur depuis plusieurs années qui donne le cours d’initiation à la mycologie au Jardin botanique. La culture, la cueillette, l’odeur, l’identification et la gastronomie y seront abordées. De plus, on vous fera découvrir un spécimen unique de champignon-zombie, valant plus que son pesant d’or. La conférence est gratuite pour les membres et le coût est 5 $ pour les non-membres. Aucune réservation n’est requise. Pour plus de renseignements, joignez Jean Arsenault, au 514 571-2233.

Nouveaux atelier et conférence à la Mouvance Centre de femmes

La Mouvance, Centre de femmes, vous invite à venir rencontrer Jessica Jennings-Forget, zoothérapeute, qui vous expliquera ce qu’est la zoothérapie, quels sont les bienfaits de cette thérapie et les principaux bénéfices à posséder un animal domestique. Notez que des animaux seront présents lors de cette conférence qui se tiendra le mercredi 14 mars, à 13 h 30. Vous êtes également conviée à l’atelier Le processus de la relation: attachement, détachement, autonomie. Découvrez comment le détachement est l’occasion de dépasser des peurs et de franchir des obstacles et combien il est essentiel au processus d’évolution, afin d’explorer l’inconnu et d’aller vers une plus grande autonomie. Cet atelier permet d’augmenter la confiance et l’estime de soi. D’une durée de six rencontres, cet atelier débute le 15 mars, et se tient les jeudis de 13 h à 15 h 30. Ill y aura un maximum de huit participantes. Les inscriptions se font en personne au 83, rue Chénier, à Saint-Eustache, ou par téléphone au 450 472-7245.