À brûle-pourpoint – Semaine du 24 février 2018

Word 2016 au Club informatique 64 Nord

Le prochain atelier du Club informatique 64 Nord portera sur Word 2016, le traitement de texte le plus populaire et plus complet qui existe. Lors de cet atelier, vous verrez dans un premier temps quelques-unes des options à régler pour vous permettre de mieux travailler, puis vous serez invité à effectuer des exercices pratiques. Des tables seront installées pour l’occasion et on vous invite à apporter votre portable si vous en avez un. Cet atelier se tiendra le mercredi 28 février, de 19 h 30 à 22 h, à la salle Annette-Savoie, située au 200, rue Henri-Dunant, à Deux-Montagnes. Rappelons que le Club se veut un lieu d’échange et d’apprentissage pour tous et que ses ateliers ont lieu les 2e et 4e mercredis du mois, de septembre à mai. Ces rencontres sont offertes au coût de 5 $ au public, et c’est gratuit pour les membres. Pour plus d’information, vous pouvez joindre Jean Arsenault, relationniste, par téléphone au 514 571-2233, ou par courriel à info64nord@gmail.com.

Dîner jasette et conte à La Mouvance, Centre de femme

Le mercredi 28 février, La Mouvance, Centre de femme vous convie à son deuxième «Dîner Brin d’jasette», de 11 h 30 à 13 h. Venez échanger, partager, jaser de tout et de rien, autour d’un dîner, dans une ambiance conviviale et décontractée. Soupe, café et dessert vous seront offerts gracieusement. Notez que vous devez apporter votre dîner et votre vaisselle – tasse, assiette et bol à soupe. Il y aura un maximum de 25 participantes à ce dîner et l’inscription est obligatoire, au 83, rue Chénier, à Saint-Eustache, ou par téléphone au 450 472-7245. Le dîner sera suivi à 13 h 30 du conte De toutes nos forces, avec Isabelle Crépeau, qui relatera quelques histoires inspirées par la vie de femmes légendaires et inspirantes. Cette activité soulignera l’importance des femmes et leur richesse d’être, dans le cadre de la Journée internationale des femmes.

Transporteurs bénévoles recherchés au CISSS des Laurentides

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides recherche des bénévoles en accompagnement-transport qui souhaitent s’impliquer auprès des jeunes en offrant de leur temps. Si vous possédez un véhicule et que vous êtes intéressé, veuillez composer le 450 432-2777, poste 78402, afin d’obtenir de plus amples renseignements.

Cinéconférence sur le Bhoutan au Cinéma St-Eustache

Le jeudi 8 mars, à 19 h, au Cinéma St-Eustache, Les Aventuriers Voyageurs présentent la cinéconférence Bhoutan: poésie hors du temps, du réalisateur Patrick Bélanger, travailleur social de profession et voyageur de passion qui parcourt l’Asie depuis une dizaine d’années. Pour assister à ce film de voyage des Aventuriers Voyageurs, vous pouvez obtenir vos billets dès maintenant au Cinéma St-Eustache ou sur le site [www.lesaventuriersvoyageurs.com]. Profitez-en pour vous inscrire sur le site Web, au grand concours du 10e anniversaire des Aventuriers Voyageurs afin de gagner un voyage pour deux personnes sur la Côte d’Azur!

AGA du Comité d’aide alimentaire des Patriotes

À l’occasion de sa 22e assemblée générale annuelle, le Comité d’aide alimentaire des Patriotes convie partenaires, bailleurs de fonds et citoyens, le mardi 20 mars au 95, chemin Principal, à Saint-Joseph-du-Lac. Les personnes présentes seront accueillies avec un léger buffet dès 16 h 30, alors que l’assemblée s’ouvrira officiellement vers 17 h. Notez que trois postes d’administrateur sont en élection et qu’un poste est vacant. Toute personne intéressée doit remplir le formulaire de mise en candidature et le retourner à la directrice avant le 5 mars. Veuillez confirmer votre présence auprès de Marie-Pier Aubin, directrice, par téléphone au 450 472-9469 ou par courriel à caa-patriotes@videotron.ca, avant le mardi 13 mars, et retourner votre formulaire d’adhésion en tant que membre afin d’avoir droit de vote lors de l’assemblée.

Assemblée générale annuelle du Centre Marie Ève

Le conseil d’administration du Centre Marie Ève (Corporation du 6e jour incorporée) invite tous ses membres à participer à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 28 mars, à 17 h, à la Maison du citoyen située au 184, rue Saint-Eustache, à Saint-Eustache. Un léger goûter et des breuvages seront servis. Téléphonez au 450 491-1494 afin de confirmer votre présence. On précise qu’aucune nouvelle adhésion n’est permise sur place et que seuls les membres ont droit de vote.

Invitation aux citoyens du quartier Clair Matin

Tous les citoyens du quartier Clair Matin sont invités à assister à l’assemblée générale de leur association de quartier. La réunion aura lieu au pavillon Boisé des Moissons, situé au 53, 25e Avenue, à Saint-Eustache, le mardi 24 avril, à 19 h. De plus, si vous désirez vous joindre à l’équipe de l’Association des citoyens du quartier Clair Matin, sachez que vous êtes les bienvenus. Sinon, vous pouvez quand même venir donner vos commentaires ou vos idées pour l’amélioration de la qualité de vie de ce quartier.