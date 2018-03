19e compétition annuelle d’ensembles chorégraphiques le 17 février

3e Légende, en collaboration avec le 3e Régiment sont très fiers de présenter la 19e édition de Légende en couleurs. Venez assister à une compétition d’ensembles chorégraphiques, regroupant 13 formations dont trois de Saint-Eustache et le corps de tambours et clairons Les Diplomates.

Un spectacle haut en couleur qui regroupe diverses disciplines dont la danse, le maniement de divers équipements, le théâtre, sans oublier les costumes et les décors qui vous en mettront plein la vue.

Ces jeunes amateurs s’entraînent très fort pour donner des spectacles des plus excitants et leur plus grande récompense est l’appui du public.

La compétition est présenté le 17 février, à 19 h, à l’École secondaire des Patriotes, au 99 rue Grignon, à Saint-Eustache. Billets en vente à l’entrée des spectateurs le soir de l’événement (les sièges ne sont pas réservés). Pendant l’attente, vous pourrez déguster de délicieux hot-dogs, sandwiches au fromage grillé ou encore vous désaltérer. Tous les fonds recueillis lors de cette soirée servent au financement du groupe.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Pierre Lavoie ou Josée Charbonneau au 450 491-1696 ou au 514 947-3308.